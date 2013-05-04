04 мая 2013, 16:59Транспорт
Задержанный в Томске самолет вылетел в Москву с опозданием на 10 часов
Самолет Boeing 737 авиакомпании "Трансаэро" вылетел из Томска в Москву с 10-часовой задержкой.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за срабатывания сигнализации разгерметизации задней двери самолет не смог вылететь.
Инцидент произошел на рулежной дорожке, когда самолет готовился к взлету.
По словам старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксаны Горбуновой, после обследования самолета авиакомпания приняла решение отправить пассажиров тем же бортом, передает "Интерфакс".