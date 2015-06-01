Форма поиска по сайту

01 июня 2015, 08:39

Транспорт

Количество рейсов из Москвы в Нижний Новгород увеличилось до 10 в день

С 1 июня количество ежедневных авиарейсов из Нижнего Новгорода в Москву увеличивается до 10, сообщает пресс-служба Нижегородского аэропорта Стригино.

Изменения связаны с постоянным спросом на это направление. Так, за первые четыре месяца 2015 года пассажиропоток составил больше 130 тысяч человек.

Как отмечают в аэропорте, увеличение количества рейсов позволит сделать расписание вылетов и прилетов еще более удобным для пассажиров.

С новым расписание можно ознакомиться здесь.

