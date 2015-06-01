01 июня 2015, 08:39Транспорт
Количество рейсов из Москвы в Нижний Новгород увеличилось до 10 в день
С 1 июня количество ежедневных авиарейсов из Нижнего Новгорода в Москву увеличивается до 10, сообщает пресс-служба Нижегородского аэропорта Стригино.
Изменения связаны с постоянным спросом на это направление. Так, за первые четыре месяца 2015 года пассажиропоток составил больше 130 тысяч человек.
Как отмечают в аэропорте, увеличение количества рейсов позволит сделать расписание вылетов и прилетов еще более удобным для пассажиров.
С новым расписание можно ознакомиться здесь.