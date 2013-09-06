Самолет из Москвы экстренно приземлился в аэропорту Новосибирска

Летевший из Москвы самолет А319 экстренно приземлился в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях Сибирского регионального Центра МЧС России.

Воздушное судно, на борту которого находились 88 пассажиров и 6 членов экипажа, направлялось в Улан-Удэ. Во время полета было зафиксировано падение давления во второй гидросистеме. В связи с этим было принято решение совершить посадку в новосибирском аэропорту Толмачево.

Самолет приземлился в 03:14 пятницы по местному времени (00:14 по московскому времени). Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.