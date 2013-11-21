В Новой Москве обнаружен незаконный рынок стройматериалов

Сотрудники Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы обнаружили незаконный рынок строительных материалов около деревни Марушкино в Новомосковском округе.

Как сообщают в пресс-службе инспекции, на огороженной территории площадью более 4 тысяч квадратных метров находились ангары, контейнеры и строения, которые были размещены без оформления прав на землю.

"Установлено, что на земельном участке площадью 4227 квадратных метров осуществляется складирование и ведется торговля строительными материалами", - говорится в сообщении.

В настоящее время против владельца рынка возбуждено административное дело по факту нарушения земельного законодательства. Нарушителю грозит штраф и представление об устранении выявленных нарушений.