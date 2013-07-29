Подмосковные полицейские разыскивают пропавшего восьмилетнего мальчика

Сотрудники МВД по Московской области разыскивают восьмилетнего мальчика, пропавшего днем 28 июля в Щелковском районе области. Его одежда и велосипед были обнаружены на берегу озера.

Как сообщает пресс-служба главка полиции по Подмосковью, в отделение полиции обратилась мать пропавшего ребенка. По ее словам, он ушел гулять и не вернулся.

Приметы мальчика: рост около 140 см, на вид около восьми лет, худощавого телосложения, короткие русые волосы.

На поиск ребенка был ориентирован личный состав МУ МВД России "Щелковское" и ГУ МВД России по Московской области.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, полиция просит позвонить по телефонам: 8 (496) 556-70-22 или "02".