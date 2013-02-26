Ради службы в армии студентам предложили продлить срок бакалавриата

Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров выступил с инициативой о продлении срока обучения бакалавров на полгода, чтобы студенты могли проходить военную службу во время учебы. Он предложил отправлять студентов в армию на трехмесячный период не только во время летних каникул.

"Нельзя, чтобы военный учебный центр работал три месяца, а потом стоял. Каждые три месяца будем направлять новую команду - кто-то летом, кто-то осенью, кто-то зимой, чтобы мог служить в армии", - приводит слова Александрова "Интерфакс".

Он добавил, что министерство образование готово откорректировать учебный план под такую схему службы.

"Если это включенное обучение, то мы предлагаем увеличить срок обучения бакалавров с 4 до 4,5 лет, и Минобразования, министр идет на такое увеличение, чтобы мы могли вписать это в программу", - сообщил ректор.

Кроме того, глава МГТУ имени Баумана отметил, что студент сам будет выбирать, отслужить ли ему в армии по такой схеме, или воспользоваться отсрочкой, которая предполагается при дневной форме обучения в вузе.