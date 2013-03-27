Консерваторию реконструируют до 2016 года

Реконструкция в Музыкальной консерватории им. П.И. Чайковского, которая началась в 2009 году, будет завершена до 2016 года - это раньше запланированного срока. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Реконструкция и реставрация охватывают здания консерватории на Большой Никитской улице, в среднем Кисловском переулке и на Малой Грузинской улице. Все работы разделены на пять этапов и выполняются, не нарушая работу Консерватории.

Уже завершены работы в Большом зале консерватории и в дове №3, стр. 1 по Среднему Кисловскому переулку. Далее на очереди здания по адресам: Б. Никитская ул., д. 13/6, стр. 1 и Б. Никитская ул., д. 11/4, стр.1.