В усадьбе "Студенец" возобновятся восстановительные работы

Мосгосэкспертиза повторно рассмотрит проект реконструкции и восстановления усадьбы "Студенец". Новое согласование потребовалось в связи с возобновлением строительных и реставрационных работ.

Техническая часть документации будет доработана, сообщает Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

Трехэтажное главное здание планируется восстановить на основе историко-культурных исследований. В нем будут проводиться выставки, презентации, приемы и другие мероприятия.

Здание оснастят современными технологиями: автоматизированной системой управления оборудованием, концертно-театральной аппаратурой и другими. Все работы должны завершиться до 1 июня 2014 года.

"Усадьба Студенец" является памятником садово-паркового искусства XVIII-XIX веков и находится в парке культуры и отдыха "Красная Пресня".

Положительное заключение экспертизы на реконструкцию было выдано в 2004 году, но в 2008-2009 годах строительные и реставрационные работы были приостановлены.