Власти ЦАО отремонтируют квартиры ветеранов войны и труженников тыла

В 2013 году власти Центрального округа Москвы впервые проведут ремонт квартир не только участников Великой Отечественной войны, но и труженников тыла, информирует пресс-служба префектуры ЦАО.

"В 2013 году за счет средств, предусмотренных префектуре ЦАО из бюджета Москвы, планируется отремонтировать 97 квартир одиноко проживающих ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Впервые ремонт будет произведен в 11-ти квартирах тружеников тыла. Работа по выявлению потребностей в ремонте проведена органами соцзащиты Центрального административного округа", - говорится в сообщении.

В префектуре добавили, что на учете в органах социальной защиты населения в настоящее время состоят 11801 человек. Из них: участники и инвалиды Великой Отечественной войны - 2878 человек, труженики тыла - 8923 человека, герои Советского Союза и РФ - 50 человек.