Жители СЗАО жалуются на некачественный ремонт подъезда

Фото: Читатель M24.ru

Читатель M24.ru Вадим жалуется на некачественно выполненный ремонт подъезда.

"В доме №19 по улице Героев Панфиловцев ремонт подъезда делали два раза за весенний период. В результате постеленный линолеум на лестничных площадках закреплен плохо, двери мусоропровода поменяли только на первых этажах", - пишет Вадим.

Как уточнили в пресс-службе префектуры СЗАО, на главного инженера ДЕЗ Северное Тушино было наложено взыскание, ему объявлен выговор. Заведующий сектором управы получил замечание. В настоящий момент работы по замене полов в подъезде завершены.

