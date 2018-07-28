Патриарх Кирилл наградил Собянина орденом Русской православной церкви

28 июля, 13:52
Патриарх Кирилл наградил Сергея Собянина орденом Русской православной церкви
По окончанию торжественной литургии на Соборной площади в честь 1030-летия Крещения Руси патриарх Кирилл наградил Сергея Собянина орденом Русской православной церкви святого благоверного князя Даниила Московского III степени за помощь Московской городской епархии.
"Считаю эту большую награду признанием нашей совместной работы, совместной работы Москвы и патриархии по восстановлению памятников истории и культуры древнейших храмов Москвы, сложную, долгую, кропотливую работу, которая возвращает нам историческую память и справедливость. Работу по строительству новых храмов Москвы", – сказал мэр, передает телеканал Москва 24.
В честь годовщины Крещения Руси всех храмах Москвы и Подмосковья одновременно в 12:15 зазвонили колокола.
В честь праздника в столице разместили 400 плакатов. Вечером на медиафасадах на улице Новый Арбат пройдет трансляция поздравительных видеороликов. Будут транслироваться изображения православных храмов, в том числе храма Христа Спасителя, в также памятник князю Владимиру Великому на Боровицкой площади.
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