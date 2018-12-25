Во всем мире 25 декабря пройдут службы в честь Рождества

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Католики, протестанты, последователи Англиканской церкви и ряд православных, которые следуют Григорианскому календарю, отмечают 25 декабря Рождество Христово. Папа Римский Франциск возглавил торжественную службу в главном католическом соборе Святого Петра в Ватикане. Служба транслировалась в прямом эфире.

В 14:00 по московскому времени 25 декабря глава Римско-католической церкви обратится к пастве с традиционным рождественским посланием Urbi et orbi – "Граду и миру". Все последние недели понтифик в своих проповедях говорил, что надо радоваться свету от рождения Спасителя и правильно воспринимать значение Рождества, не сводя его к застольям и подаркам. Он отметил, что религия осуждает тенденцию потребления, которая сложилась вокруг этого праздники в западных странах.

"Рождество – это победа скромности и смирения над невежеством, простоты над излишеством, молчания над бессмысленным шумом и суетой", – напомнил Франциск.



Католики всего мира отмечают Рождество

25 декабря Святая месса в честь Рождества пройдет на приходе святых апостолов Петра и Павла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Римско-католическую архиепархию Божией Матери в Москве. Возле храмов и внутри них установят вертепы с фигурками Христа, в храмах пройдут концерты органной музыки, возле святынь организуют ярмарки.

В мире насчитывается 1 миллиард 200 миллионов католиков. Мессы по случаю католического Рождества пройдут во всех католических храмах России. В Москве насчитывается 50-60 тысяч адептов католической церкви, по всей России – до миллиона католиков. Наибольший процент католиков проживает в Калининградской области.

В 2017 году совпало празднование и католической, и православной Пасхи. Такое совпадение случается раз в несколько лет.