Во всем мире 25 декабря пройдут службы в честь Рождества

Католики, протестанты, последователи Англиканской церкви и ряд православных, которые следуют Григорианскому календарю, отмечают 25 декабря Рождество Христово. Папа Римский Франциск возглавил торжественную службу в главном католическом соборе Святого Петра в Ватикане. Служба транслировалась в прямом эфире.
В 14:00 по московскому времени 25 декабря глава Римско-католической церкви обратится к пастве с традиционным рождественским посланием Urbi et orbi – "Граду и миру". Все последние недели понтифик в своих проповедях говорил, что надо радоваться свету от рождения Спасителя и правильно воспринимать значение Рождества, не сводя его к застольям и подаркам. Он отметил, что религия осуждает тенденцию потребления, которая сложилась вокруг этого праздники в западных странах.
"Рождество – это победа скромности и смирения над невежеством, простоты над излишеством, молчания над бессмысленным шумом и суетой", – напомнил Франциск.
Католики всего мира отмечают Рождество
25 декабря Святая месса в честь Рождества пройдет на приходе святых апостолов Петра и Павла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Римско-католическую архиепархию Божией Матери в Москве. Возле храмов и внутри них установят вертепы с фигурками Христа, в храмах пройдут концерты органной музыки, возле святынь организуют ярмарки.
В мире насчитывается 1 миллиард 200 миллионов католиков. Мессы по случаю католического Рождества пройдут во всех католических храмах России. В Москве насчитывается 50-60 тысяч адептов католической церкви, по всей России – до миллиона католиков. Наибольший процент католиков проживает в Калининградской области.
В 2017 году совпало празднование и католической, и православной Пасхи. Такое совпадение случается раз в несколько лет.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.