Осужденный на Украине митрополит Ионафан встретился с патриархом Кириллом

Фото: vk.com/patriarch.press

Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких), освобожденный из заключения на Украине, прибыл в Москву и встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

"Жив-здоров. Глаза по-прежнему как 20 лет назад. <...> Но сразу видно, что пребывание в плену свой отпечаток накладывает на человека", – сказал он на видео, размещенном на странице пресс-службы патриарха в соцсети "ВКонтакте".

Патриарх также отметил, что очень рад видеть владыку Ионафана, который претерпел значительные скорби за свою верность Русской православной церкви и неготовность идти на компромиссы, граничащие с предательством.

В знак благодарности глава РПЦ наградил Ионафана орденом преподобного Сергия Радонежского 1-й степени "во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 75-летием со дня рождения".

На Украине митрополита приговорили к 5 годам лишения свободы, так как он оправдывал СВО и якобы пытался свергнуть конституционный строй Украины. Свою вину Ионафан не признал и отказался от обмена на украинских военнопленных. После переговоров его удалось освободить.

Ранее стало известно, что икону "Святая Троица" Андрея Рублева доставили из храма Христа Спасителя в Троице-Сергиеву лавру в подмосковном Сергиевом Посаде. Образ был написан в XV веке, но в 1929 году ее перевезли в Третьяковскую галерею, где она находилась до недавнего времени. В мае Владимир Путин поручил вернуть "Троицу" церкви.

