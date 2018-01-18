Духовенство РПЦ освятит все океаны на Крещение

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Духовенство Русской православной церкви (РПЦ) освятит воды всех четырех океанов на праздник Крещения 19 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Сергия Звонарева.

Северный Ледовитый океан освятят сразу с нескольких точек, одной из которых станет побережье моря Лаптевых в поселке Тикси (Якутия). Воды Атлантического океана осветит протоиерей Тимофей Золотусскийна с берега Рейкьявика (Исландия).

Архимандрит Александр (Заркешев) с побережья в Дубае (ОАЭ) освятит воды Персидского залива, соединенного Ормузским проливом, Оманским заливом и Аравийским морем с Индийским океаном. Тихий океан освятят с побережья РФ в районе Японского (бухта Новик) и Охотского (бухта Гертнера) морей, а также с побережья Таиланда (Сиамский залив, соединенный с океаном).

В Москве на Крещение организуют 59 площадок для купания. Из-за мягкой зимы в этом году в столице будет меньше крещенских купелей, чем обычно. Такое решение приняли из соображений безопасности.