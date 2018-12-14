Патриарх Кирилл пожаловался ООН и Папе Римскому о притеснении УПЦ

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Защитить епископат, духовенство и верующих Украинской православной церкви. С такой просьбой Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к религиозным и государственным деятелям и руководителям международных организаций, передает РИА Новости.
Свой призыв глава РПЦ адресовал Папе Римскому Франциску, главе Англиканского сообщества архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генсекам Всемирного совета церквей и ООН, лидерам Германии и Франции.
В частности, патриарх обратил внимание на массовые случаи нарушений прав и свобод иерархов, духовенства и верующих УПЦ. Он предложил отстоять закрепленную международным правом свободу совести и вероисповедания.
До конца года киевские власти и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают получить томос об автокефалии от Константинополя. Его могут вручить только предстоятелю "объединенной" церкви, чьи выборы намечены на 15 декабря. Каноническая УПЦ, которая должна участвовать в мероприятии, отказалась приходить на "объединительный собор".
15 октября Синод РПЦ объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом из-за решения предоставить автокефалию Украине.
В конце ноября в Русской православной церкви заявили, что Константинопольский патриархат намерен вернуть себе более 20 церковных сооружений на Украине, которые принадлежали Константинополю до конца XVII века.
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