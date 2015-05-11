Мощи Георгия Победоносца вывезли из столицы

Ковчег с мощами Георгия Победоносца вывезли из столицы. Далее реликвия отправится в путешествие по городам России.

Мощи Георгия Победоносца, которые хранятся на горе Афон, были выставлены в храме на Поклонной горе.

День памяти святого Георгия Победоносца - 6 мая, и именно этот день выбрали, чтобы принести его мощи в храм, построенный в память о воинах-героях и освященный в честь святого Георгия.

После Москвы реликвия посетит Ставрополь, Элисту, Волгоград, Белгород, Краснодар, Московскую область, Санкт-Петербург, Смоленск, Тулу и Екатеринбург.

Отметим, что на Руси Георгия особо почитали как защитника воинства, а с XIV века он считается покровителем Москвы.

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