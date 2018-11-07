В РПЦ ответили на призыв Порошенко вернуться "домой, в Россию"

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В Московском патриархате оценили заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что "Российской православной церкви на Украине нечего делать", и его призыв вернуться представителей РПЦ "домой, в Россию".

"На Украине нет представителей "Российской православной церкви", согласно диптихам, принятым в православном мире, о такой православной организации неизвестно вообще", – сказали в Московском патриархате РИА Новости.

Украинская православная церковь не представляет никого, кроме украинского народа, добавили там.

Там отметили, что идея создания единой украинской церкви является насилием над религиозными убеждениями граждан Украины.

Ранее Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании украинской церкви.

Церемония подписания состоялась 3 ноября в резиденции патриарха в Стамбуле. Как заявил Порошенко, это исторический день для всего украинского народа.

"Украинцы молились за то, чтобы Господь послал им единую православную автокефальную церковь", – заявил президент.

В октябре митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр Драбинко заявил, что Украина становится территорией митрополии Константинопольского патриархата.

По его словам, решение Константинополя об отмене передачи Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата означает, что все священнослужители УПЦ становятся клириками Константинопольской церкви.

В апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко попросил Вселенский патриархат Константинополя создать автокефальную православную церковь на Украине, на что получил утвердительный ответ.

15 октября священный синод Русской православной церкви разорвал евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Разрыв отношений стал ответом на решение патриархата предоставить автокефалию украинской православной церкви и снять анафему с глав неканонических церквей на Украине.

Патриарх Кирилл назвал нынешнюю ситуацию, в которой оказалась каноническая церковь на Украине, глобальной борьбой против православия в мире.

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