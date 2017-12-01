РПЦ запретила церковные однополые браки и браки с "враждебными еретиками"

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Русская православная церковь (РПЦ) официально приняла положение "О канонических аспектах церковного брака", которое запрещает однополые браки и браки с "еретиками". Соответствующее решение одобрено Архиерейским собором.

"Церковь категорически не признает и не признает союзы лиц одного пола в качестве брака вне зависимости от признания или непризнания таковых гражданским законодательством, а также другие формы сожительства, не соответствующие ранее данному определению брака как союза между мужчиной и женщиной", − говорится в официальном документе РПЦ, сообщает Агентство "Москва".

Там также отмечается, что церковные каноны ради защиты церкви от распространения ереси запрещали православным христианам вступать в брак с еретиками. Этот подход также должен применяться и в настоящее время.

Ранее сообщалось, что Русская православная церковь планирует определить допустимое количество браков для верующих. Документ о браке рассматривается уже несколько лет. Чтобы завершить его формирование, необходимо адаптировать нормы XVIII-XIX веков к современности, отмечают в РПЦ. В настоящий момент верующие могут венчаться не более двух раз, а разводиться следует только с разрешения архиерея.