Церковь определит, сколько раз можно вступать в брак

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Допустимое количество браков для верующих определит Русская православная церковь во время заседания Архиерейского собора.
"Сколько же раз позволительно вступать в брак и надо ли при этом считать только браки, которые были освящены церковным венчанием, или же и те, что были заключены в гражданском порядке, в загсе? Ясного ответа в действующем церковном праве не имеется, а как интерпретировать имеющиеся канонические нормы в новых условиях, когда браков заключается значительно больше, чем освящается в Церкви, существуют разные ответы", – сказал зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, передает РИА Новости.
Документ о браке рассматривается уже несколько лет. Чтобы завершить его формирование, необходимо адаптировать нормы XVIII-XIX веков к современности, отмечают в РПЦ. В настоящий момент верующие могут венчаться не более двух раз, а разводиться следует только с разрешения архиерея.
Собор пройдет с 29 ноября по 4 декабря в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Ранее ученые назвали главные причины разводов семейных пар. Результаты исследования были сделаны на основе многолетнего наблюдения за 355 семьями.
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