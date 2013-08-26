Форма поиска по сайту

26 августа 2013, 12:14

Общество

В Москве проведут реконструкцию трамвайного депо им. Н.Э. Баумана

На северо-востоке Москвы реконструируют трамвайное депо им. Н.Э. Баумана. Работы проводятся в рамках государственной программы Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг." и адресной инвестиционной программы на 2013-2015 годы.

Инициатором реконструкции выступило ГУП "Мосгортранс", сообщили в Мосстройинвесте.

В настоящее время на участке расположено 12 объектов капитального строительства, в том числе административное здание с боксом и котельной, здания диспетчерской, гараж, склады, мастерские, проходные, насосная и газорегуляторная станции, корпус для мойки подвижного состава и конечная станция "Ростокино", а также корпус для мойки подвижного состава.

Завершение проектных и строительных работ намечено на 2013-2014 годы.

