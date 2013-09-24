В Москве реконструируют Краснопресненское трамвайное депо

На северо-западе столицы проведут реконструкцию Краснопресненского трамвайного депо. Работы включены в государственную программу Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 годы" и адресную инвестиционную программу на 2013-2015 года.

Инициатором выступает ГУП "Мосгортранс", сообщает пресс-служба Мосстройинвеста.

В настоящее время на участке расположено 7 объектов капитального строительства общей площадь. 22 143 квадратных метра производственного, служебно-бытового назначения и другие строения. После реконструкции площадь увеличится до 23 038 квадратных метров.

Сроки выполнения проектных и строительных работ запланированы на 2013-2014 года.