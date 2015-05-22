Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая 2015, 15:48

Общество

Развитием бывшего завода "Кристалл" займется российско-испанское бюро

Развитием бывшего завода "Кристалл" займется российско-испанское бюро

Развивать территорию бывшего водочного завода "Кристалл" будут по проекту российско-испанского бюро. Итоги открытого конкурса на разработку концепции подвели на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва".

Авторы лучшей работы предлагают разместить над территорией красный воздушный шар и штору, которая бы разделяла зону активностей. При этом архитекторы сделали ставку не на новый дизайн и капитальное строительство, а на развитие уже существующих ресурсов, передает телеканал "Москва 24".

реконструкция проекты завод Кристалл

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика