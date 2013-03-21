Мосгосстройнадзор оштрафовал застройщика за обрушение фасада

Мосгосстройнадзор провел проверку по факту обрушения административного здания в Крымском тупике. По результатам проверки на компанию-застройщика "Медиа-Эстейт" был наложен штраф.

Сообщается, что в ноябре 2012 года подрядчик ООО "КБТ" выполнил работы по усилению фундаментов и демонтажу конструкций здания с сохранением предусмотренных проектом двух фасадных стен.

После этого по результатам геотехнического мониторинга состояние сохраняемых конструкций было признано неудовлетворительным, и в середине декабря строительные работы на объекте были приостановлены. В начале февраля 2013 года стены здания частично обрушились.

Сразу после этого Мосгосстройнадзор выдал застройщику предписание не проводить строительные работы до согласования с Москомнаследием дальнейших мероприятий по сохранению существующих фасадных стен.

"В ходе проверки 15 марта было установлено, что оставшаяся после обрушения часть стены отсутствует. По объяснению представителя застройщика, произошло самопроизвольное обрушение фасадов по причине ветхости конструкций," - говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Работы на объекте приостановлены.