16 августа 2013, 13:55Общество
Реконструкция главного корпуса Гнесинки завершится к 1 сентября
Реконструкцию главного корпуса музыкальной школы имени Гнесиных в Москве планируют завершить к 1 сентября.
При этом второй и четвертый корпуса будут сданы до конца сентября, а третий корпус - в конце декабря.
При проведении работ в первом корпусе строители использовали белый камень, характерный для русской архитектуры XVIII-XIX века облицовочный материал.
Кроме того, в здании устанавливается современная климатическая система, которая позволит создавать и поддерживать специальный микроклимат, необходимый для хранения инструментов и проведения музыкальных занятий, передает РИА Новости.
Напомним, реконструкция комплекса зданий школы Гнесиных началась десять лет назад, когда здания были признаны аварийными.