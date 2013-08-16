Форма поиска по сайту

16 августа 2013, 13:55

Реконструкция главного корпуса Гнесинки завершится к 1 сентября

Реконструкцию главного корпуса музыкальной школы имени Гнесиных в Москве планируют завершить к 1 сентября.

При этом второй и четвертый корпуса будут сданы до конца сентября, а третий корпус - в конце декабря.

При проведении работ в первом корпусе строители использовали белый камень, характерный для русской архитектуры XVIII-XIX века облицовочный материал.

Кроме того, в здании устанавливается современная климатическая система, которая позволит создавать и поддерживать специальный микроклимат, необходимый для хранения инструментов и проведения музыкальных занятий, передает РИА Новости.

Напомним, реконструкция комплекса зданий школы Гнесиных началась десять лет назад, когда здания были признаны аварийными.

