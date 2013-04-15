Строители забыли убрать территорию после ремонта теплоцентрали в ЮВАО

На улице Вострухина не доделали реконструкцию теплоцентрали

Читатель Павел сообщает о незавершенных работах по реконструкции теплоцентрали во дворе дома №6 по улице Вострухина на юго-востоке столицы.

"Все сроки окончания работ давно вышли и в данный момент картина плачевная, машинам проехать по таким ухабам очень сложно", - рассказывает читатель M24.ru.

По его словам, незавершенная реконструкция находится вблизи детского сада и школы, что создает опасность для жизни и здоровья детей.

