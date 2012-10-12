Власти реконструируют городскую клиническую больницу № 63

Градостроительно-земельная комиссия Москвы оформила градостроительный план земельного участка по адресу: ул. Дурова, вл. 24/26, стр. 3, стр. 1, 2, 4, 6 для развития комплекса зданий Городской клинической больницы №63 , информирует пресс-служба Москомстройинвеста.

На площади 29 142 кв. метров расположены пять корпусов больницы, которые более 30 лет никто не ремонтировал. В процессе реконструкции лечебного заведения инвестор намерен создать четыре высокотехнологичных медицинских центра.

"ГКБ №63 станет одним из первых учреждений социальной сферы города, которые в рамках пилотного проекта Правительства Москвы и Департамента здравоохранения г. Москвы будут переданы в управление инвестору на основе концессионного соглашения", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, концессионеры будут выбираться на конкурсной основе. Победитель сможет управлять имуществом больницы, обслуживать пациентов за наличный расчет и по полисам добровольного медицинского страхования, а также возьмет на себя часть городского заказа, в том числе по обслуживанию пациентов по программе обязательного медицинского страхования.