10 июля 2013, 19:40

Общество

Вдоль Садового кольца укладывают гранитную плитку

Фото:Sosedi.ru

Возле станции метро "Красные ворота" в рамках реконструкции Садового кольца сняли асфальтное покрытие для укладки новой гранитной плитки.

"Репортаж с места событий от жительницы Басманного района Анны меня насторожил, - пишет пользовательница социальной сети sosedi.ru Варья Селина. - Действительно, в основном, почему-то, именно наш район подвергнется перекладке тротуаров - теперь на них будет супер "вибропрессованная плитка с собственной фактурой и оригинальным внешним видом". По словам пользовательницы, по такому покрытию будет тяжело ездить как роллерам так и велосипедистам.

Ранее сетевое издание M24.ru сообщало, что в центре Москвы планируется уложить 57,59 тыс. кв. метров гранитной плитки. Новая плитка появится в рамках реконструкции скверов в пределах Садового кольца. Также сообщалось, что обновленная пешеходная зона вдоль Садового кольца должна открыться к Дню города 2013.

Новость прислана пользователем социальной сети Sosedi.ru.

реконструкция Садовое кольцо тротуарная плитка новости читателей московский папарацци

