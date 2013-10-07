Реконструкция подстанции "Лужники" в Подмосковье подходит к концу

В Ступинском районе Подмосковья завершается реконструкция подстанции 110 киловольт "Лужники". Об этом сообщает пресс-служба компании ОАО "МОЭСК".

К настоящему времени расширено закрытое распределительное устройство 10 киловольт на питающем центре, а также установленное оборудование оснащено вакуумными выключателями. Их использование имеет ряд преимуществ по сравнению с масляными.

Кроме того, для выполнения функций релейной защиты и автоматики установлены комплектные устройства "ТОР 200" исследовательского центра "Бреслер".

Подстанция 110 киловольт "Лужники" введена в эксплуатацию в 1981 году. Она обеспечивает электроэнергией социальные и промышленные объекты Ступино и Ступинского района. В результате реконструкции ЗРУ к электроснабжению будет присоединен новый жилищный комплекс "Большое Ступино" с площадью более 21 тысячи квадратных метров.