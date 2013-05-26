Из-за ливневых дождей в Подмосковье подтоплено 115 дачных участков

За два дня, 25 и 25 мая, в Московской области были потоплены более ста дачных участков и более 40 домов. Подтопления вызваны повышением уровня воды в реках Нахабинка и Нара в связи с ливневыми дождями, сообщает областное управление МЧС.

Наиболее серьезные последствия дождей наблюдаются в Красногорском районе: здесь из-за обильных осадков и низкой пропускной способности трубы насыпного моста на один метр поднялся уровень воды в реке Нахабинка.

В результате в садовом товариществе "Речное" было подтоплено 30 дачных участков и 6 домов, отселено 12 человек. В СНТ "Лесная поляна" подтоплено 50 дачных участков и 20 домов, отселено 27 человек, в том числе шестеро детей. На территории СНТ "Текстильщик" также подтопило 12 дачных участков и 8 домов, однако эвакуировать жителей не пришлось. Без эвакуации обошлось и в товариществе "Пойма", где было подтоплено 15 дачных участков и 7 домов.

Кроме того, из-за выпадения обильных осадков повысился уровень воды в реке Нара в Наро-Фоминском районе, в связи с чем 8 участков в СНТ "Заречье" были подтоплены.

К работе в зонах подтопление в Московской области было привлечено 17 человек и 4 единиц техники.