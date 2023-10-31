Суд узаконил переименование реки Хероты в Сочи

Фото: телеграм-канал "Сочинский географ"

Адлерский районный суд удовлетворил иск Сочинского географического общества о внесении в госкаталог исторического названия реки Хороты, протекающей в Сочи, – Хорота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу объединенных судов Краснодарского края.

"Суд рассмотрел и удовлетворил иск", – указала пресс-служба суда и уточнила, что решение никто не обжаловал.

Исторические название реке вернули еще в 2020 году по причине неблагозвучности названия реки Хероты и на основании архивных документов. Тогда появились новые дорожные таблички, однако затем они были демонтированы, так как исправленное наименование не было внесено в государственный каталог географических названий.

В связи с этим географическое общество обратилось в суд с соответствующим иском. Так как решение суда никто не обжаловал, то географы уверены, что у реки скоро появятся новые указатели.

Ранее депутат Госдумы от фракции "Новые люди" и один из авторов законопроекта о запрете использования оскорблений в названиях населенных пунктов Антон Ткачев успокоил жителей сел Лох и Шалава, отметив, что жители вправе сохранить эти названия. Авторы инициативы не предлагают насильно менять какие-то названия, вся инициатива должна исходить исключительно от самих жителей.

Так он ответил на критику глав сельских поселений, где расположены вышеуказанные населенные пункты о том, что их эти названия устраивают. Ранее в Госдуму внесли проект закона о запрете употребления в названиях населенных пунктов оскорбительных и унижающих достоинство слов.

Реке Херота в Сочи вернули историческое название