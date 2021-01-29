В Петербурге по 15 мая продлен масочный режим в общественных местах

Фото: ТАСС/Сергей Коньков
В общественных местах Санкт-Петербурга до середины мая продлевается требование обязательного использования средств индивидуальной защиты. Изменения подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщили в пресс-службе городской администрации.
"По 15 мая продлеваются следующие ограничения: обязанность использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук", – говорится в сообщении.
Кроме того, до середины мая массовые мероприятия по-прежнему должны согласовываться с властями, а дети до 16 лет не могут посещать цирк организованными группами.
Также сообщается, что с 30 января в Петербурге разрешена круглосуточная работа общепита, кроме фуд-кортов. Заполняемость залов в кинотеатрах, цирках и на концертах увеличивается до 50%. Океанариумы и аквапарки открываются, в ТЦ могут работать музеи, выставки, театры и ледовые катки.
Ранее стало известно, что подведомственные Минобрнауки вузы могут возобновить очное обучение с 7 февраля. Соответствующее распоряжение дал глава ведомства Валерий Фальков.
При этом он порекомендовал учесть эпидемиологическую ситуацию в связи с коронавирусом в каждом регионе отдельно.
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