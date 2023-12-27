Пункты обогрева развернули на месте серьезного затора на автотрассе в Свердловской области

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Два пункта обогрева развернули на месте многокилометрового затора на федеральной трассе Пермь – Екатеринбург в Свердловской области. Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах пишет РИА Новости.

По данным регионального управления МЧС РФ, пункты развернули возле трассы в Первоуральском городском круге и Нижнесергинском муниципальном образовании. Речь идет о гостинице "Ямская слобода" на 324-м километре автодороги, а также о месте в районе 342-го километра.

Для помощи находящимся в заторе людям на место прибыли два снегохода. Всего в ликвидации последствий ситуации задействовано 20 единиц специальной техники и 37 человек спасательной службы.

Уточняется, что затруднение автомобильного движения произошло из-за сильного снегопада. По данным областной Госавтоинспекции, утром 27 декабря участок дороги с 285-го по 342-й километр находился в ненадлежащем состоянии, из-за чего и возник затор.

Поэтому сотрудники инспекции ограничили движение по трассе, но позже ограничения сняли для легковых и маршрутных транспортных средств. Сейчас затор наблюдается с 292-го по 319-й километр в направлении Екатеринбурга и с 315-го по 328-й километр в сторону Перми.

Также сообщается о пробке грузовых машин, которые стоят в очереди на заправку. Этот затор протянулся с 332-го по 338-й километр в пермском направлении.

Ситуацию в администрации столицы Уральского федерального округа объяснили тем, что в регионе побили установленный 21 год назад суточный рекорд осадков. По данным синоптиков, ночью с 26-е на 27-е число выпала месячная норма осадков, а высота сугробов достигла 25 сантиметров.

Ранее заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что с приходом зимы в столице до 14 штук увеличили число пунктов обогрева. В период морозов она назвала важной задачу объединиться для помощи бездомным.

В частности, точки находятся на привокзальных территориях и возле отделений центра социальной адаптации, подчеркивала Ракова.

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