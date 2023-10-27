Установленные в школьных туалетах в Приморье камеры отключили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Камеры видеонаблюдения, которые были установлены в туалетах школы в Большом Камне Приморского края для профилактики буллинга, уже отключили. На данный момент на повестку обсуждения с управляющим советом школы вынесен вопрос об их демонтаже. Об этом РИА Новости заявил представитель Минобразования региона.

"Камеры были установлены администрацией школы в целях профилактики буллинга, употребления наркотических средств и психотропных веществ, табакокурения", – отметил он.

Теперь управление образования администрации городского округа Большой Камень проведет проверку по факту произошедшего. Кроме того, там сообщили, что ученики школы были в курсе о камерах в кабинках, а съемка осуществлялась в обход самой кабинки.

По словам представителя ведомства, благодаря такой мере уже удалось выявить случаи курения в туалете. При этом он также рассказал, что до сегодняшнего момента в управление образования не поступало ни одной жалобы от родителей или учащихся из-за камер в туалетах. Отмечается, что решение об установке камер в туалетах принималось без участия родителей.

"Если будет принято решение о демонтаже, то работы будут проведены к началу второй четверти", – заключили в министерстве Приморского края.

Ранее во Владикавказе в одной из местных школ учащиеся обнаружили в мужском туалете камеру видеонаблюдения. Дети провели свое расследование и выяснили, что картинка транслируется в кабинет завуча. После этого камеру сразу же сняли.

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