Власти Карелии разработают систему идентификации привитых от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков сообщил, что в регионе разработают систему идентификации привитых от COVID-19 или перенесших инфекцию. Об этом он написал на персональной странице в социальной сети.
"Органам исполнительной власти и МСУ поручено до 1 августа разработать систему идентификации жителей республики, прошедших вакцинацию и переболевших коронавирусом с начала года", – уточнил глава Карелии.
Парфенчиков отметил, что распоряжение о разработке системы уже подписано.
Он также подчеркнул, что идентификация позволит освободить отдельные категории граждан от изоляции в случае обострения эпидемиологической ситуации или ужесточения мер Роспотребнадзора.
В своем обращении Парфенчиков также предложил работникам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым до 1 августа пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.
В Москве с 28 июня все рестораны и кафе начинают работать на правах COVID-free-заведений. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин. Это значит, что посетителям необходимо оформить особые QR-коды, которые указывают на статус горожанина – привитый, переболевший или с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.
Число привитых в РФ первым компонентом вакцины от COVID-19 превысило 21 млн
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