Власти Карелии разработают систему идентификации привитых от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков сообщил, что в регионе разработают систему идентификации привитых от COVID-19 или перенесших инфекцию. Об этом он написал на персональной странице в социальной сети.

"Органам исполнительной власти и МСУ поручено до 1 августа разработать систему идентификации жителей республики, прошедших вакцинацию и переболевших коронавирусом с начала года", – уточнил глава Карелии.

Парфенчиков отметил, что распоряжение о разработке системы уже подписано.

Он также подчеркнул, что идентификация позволит освободить отдельные категории граждан от изоляции в случае обострения эпидемиологической ситуации или ужесточения мер Роспотребнадзора.

В своем обращении Парфенчиков также предложил работникам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым до 1 августа пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

В Москве с 28 июня все рестораны и кафе начинают работать на правах COVID-free-заведений. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин. Это значит, что посетителям необходимо оформить особые QR-коды, которые указывают на статус горожанина – привитый, переболевший или с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.