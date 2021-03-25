ГИБДД изучает видео, на котором женщина посадила за руль собаку в Тюмени

ГИБДД в Тюмени начала проверку после того, как появился ролик, в котором женщина "доверила" управление автомобилем собаке. Об этом сообщается в Telegram-канале "Тюмень № 1".

"Тюменка усадила за руль собаку, а сама в это время снимала сторис", – следовало из публикации. Утверждается, что данная ситуация не привела к аварии на дороге, однако правоохранительные органы устанавливают обстоятельства.

Как заявили в управлении ГИБДД по Тюменской области, уже начата проверка в связи с появившимся роликом в Сети.

Ранее москвич заметил ребенка за рулем припаркованного автомобиля на улице Толбухина. Автор видео обратил внимание на то, что машина была заведена и при этом стояла в пешеходной зоне.