Воркута может потерять статус городского округа

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Городской округ Воркута в Республике Коми может стать муниципальным округом. Об этом говорится в решении совета муниципального образования, опубликованном на сайте администрации.

Согласно документу, совет городского округа решил поддержать изменение. Однако официальное изменение статуса произойдет лишь после решения республиканского парламента. Это должно произойти не позднее 1 января 2025 года.

Таким образом, единственным городским округом в регионе останется только Сыктывкар, так как ранее муниципальными округами уже стали Усинск, Вуктыл, Инта и Ухта. Похожие процессы также начались в Княжпогостском районе.



Административная реформа связана с законом о местном самоуправлении, в новой редакции которого городской округ должен стать муниципальным округом, если его плотность населения не соответствует требованиям. Плотность населения в Воркуте на начало 2023 года составляет 2,8 человека на квадратный километр.

Ранее в Воркуте обнаружили самую дешевую квартиру в России. Однокомнатная квартира площадью 30,6 квадратного метра продавалась за 100 тысяч рублей. Еще одна квартира с ценой ниже, чем в среднем по городу, выставлялась за 150 тысяч рублей.

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