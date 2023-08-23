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11:55

Регионы

В Вологодской области запретят запускать беспилотники с 1 сентября

Фото: 123RF/porpeller

С 1 сентября в Вологодской области вводится запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, заявил губернатор региона Олег Кувшинников в своем телеграм-канале.

"Большая часть регионов нашей страны уже ввела такой запрет. Исключение делается только для отдельных государственных, муниципальных и силовых структур. Там, где это необходимо для обеспечения безопасности", – поделился он.

Кувшинников напомнил, что с начала спецоперации такой вид техники активно применятся ВСУ для нанесения ударов по приграничным и тыловым регионам РФ. Вместе с этим он добавил, что в соответствии с требованиями Воздушного кодекса и правилами использования воздушного пространства полеты пилотируемых гражданских воздушных судов, таких как дельтапланы и парапланы, допускаются только с разрешения органов местного самоуправления.

Ранее стало известно, что ряд беспилотников могут попасть в экспериментально-правовой режим, который выводит эти аппараты из-под запрета на полеты в российских регионах. По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Шпака, этот вопрос рассматривается Минтрансом и Минэкономразвития, и решение будут принимать эти ведомства.

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