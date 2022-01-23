Аэропорт Краснодара закрыт из-за снегопада

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Аэропорт Краснодара приостановил работу из-за снегопада, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"Ливневый снегопад усилился с полуночи и продолжается до настоящего времени. Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов до 13:00 мск 23 января в связи с обработкой аэродрома и недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного выполнения полетов", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что за сутки из Краснодара вылетели 20 задержанных авиарейсов, однако за ночь задержаны еще 26 и отменены 16 рейсов. Пассажиров восьми рейсов разметили в гостиницах Краснодара.

На территории Краснодарского края действуют экстренные и штормовые предупреждения. По сообщению регионального главка МЧС, в регионе прогнозируется дождь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильный гололед, подъем уровня рек и лавиноопасность в горах. В 34 муниципальных образованиях введен режим повышенной готовности. Синоптики прогнозируют, что к концу выходных в Краснодаре образуются сугробы до 25 сантиметров.