Аэропорт Краснодара закрыт из-за снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Аэропорт Краснодара приостановил работу из-за снегопада, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
"Ливневый снегопад усилился с полуночи и продолжается до настоящего времени. Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов до 13:00 мск 23 января в связи с обработкой аэродрома и недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного выполнения полетов", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что за сутки из Краснодара вылетели 20 задержанных авиарейсов, однако за ночь задержаны еще 26 и отменены 16 рейсов. Пассажиров восьми рейсов разметили в гостиницах Краснодара.
На территории Краснодарского края действуют экстренные и штормовые предупреждения. По сообщению регионального главка МЧС, в регионе прогнозируется дождь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильный гололед, подъем уровня рек и лавиноопасность в горах. В 34 муниципальных образованиях введен режим повышенной готовности. Синоптики прогнозируют, что к концу выходных в Краснодаре образуются сугробы до 25 сантиметров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: