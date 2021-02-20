Девочка из Тюменской области получила награду за спасение двух тонущих мужчин

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Награду за спасение двух тонущих мужчин получила девочка-подросток Екатерина Лутовинина из Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил Екатерине Лутовининой знак отличия региона "За мужественный поступок", – говорится в сообщении.

Случай произошел летом 2020 года. Девочка отдыхала на берегу реки вместе с мамой. Внезапно они услышали крики.

"Я взяла круг и поплыла к тонувшим мужчинам. Я испугалась, что они утонут. Остальные отдыхающие посто стояли и смотрели. Тонувшим я передала круг, и с ним они смогли выбраться на берег", – рассказала девочка.

Ранее сотрудников ППС, спасших людей из пожара, наградили в Москве. Отличились 25-летний сержант полиции Максим Кравченко и его 24-летний напарник Владимир Скопцов. У первого – государственная награда, у второго – ведомственная.