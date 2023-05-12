Власти Севастополя заявили, что звуки стрельбы в городе связаны с тренировкой флота

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Звуки стрельбы в Севастополе связаны с тренировкой Черноморского флота, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора города Михаила Развожаева.

"Звуки стрельбы, которые слышно в городе, доносятся с северной стороны. Это тренировки Черноморского флота в военной части", – объяснил он.

Как уточнил губернатор, в Севастополе все спокойно.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о поражении БПЛА на западе полуострова. Он заявил, что ситуация под контролем.

До этого Минобороны РФ заявило о крушении военного вертолета Ми-28 в Крыму. Ведомство уточнило, что оба летчика скончались.

Отказ техники стал причиной падения военного вертолета Ми-28 в Крыму