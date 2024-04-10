Правительство Ярославской области заявило, что жители стали реже плеваться

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Жители Ярославской области стали реже плеваться и получать штрафы за подобные нарушения. Об этом заявили в пресс-службе правительства региона, пишет "Газета.ру".

По их данным, за первые месяцы 2024 года на территории области выявили 93 нарушителя. Власти уверены, что ярославцы стали ответственней относиться к чистоте региона, так как количество таких проступков постепенно сокращается.

Журналисты подчеркнули, что оштрафованных жителей выявили при помощи видеокамер, размещенных на территории субъекта РФ.

Штрафы за плевки в общественном месте ввели в Ярославской области в 2023 году. По утверждению губернатора Михаила Евраева, область стала первой в России и третьей в мире, которая ввела ответственность за плевки.

За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 1 500 рублей, а за повторное – 3 000 рублей.

