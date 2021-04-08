Движение по участку трассы "Таврида" перекрыли из-за схода грунта

Фото: телеграм-канал "Дороги Крыма"
Сход грунта стал причиной перекрытия движения на седьмом севастопольском участке трассы "Таврида" и объездной Президентской дороге. Об этом РИА Новости сообщили в крымском управлении подрядчика строительства трассы АО "ВАД".
"Движение по Президентской дороге и седьмому этапу "Тавриды" временно перекрыто из-за схода грунта на трассу в районе полигона ТБО. Ведутся работы по устранению сошедшей на дорожное покрытие земли", – отметили в пресс-службе.
Попасть в Севастополь временно можно по старой дороге от первой развязки седьмого этапа через село Верхнесадовое.
Движение по "Тавриде" должно открыться для машин 9 апреля, когда с дороги уберут грунт. По информации экстренных служб, объем сошедшего грунта составил порядка одной тысячи кубометров.
Ранее сообщалось, что грузовик повредил мост на новой трассе "Таврида" в Крыму. Инцидент попал на запись видеорегистратора очевидца.
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