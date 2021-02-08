В Подмосковье разрешили посещать ночные клубы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В связи с нормализацией ситуации с коронавирусом в Московской области сняли запрет на посещение ночных клубов. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте регионального правительства.

Отмечается, что посещать ночные клубы и другие развлекательные заведения можно будет с понедельника.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что Московская область переходит в штатный режим работы после снятия ряда ограничений, введенных из-за COVID-19.

При этом он заявлял, что власти отменят все существующие ограничения в Московской области, как только в регионе будут выявлять менее 900 новых случаев COVID-19 в сутки.

За последние сутки в Московской области было зафиксировано 912 новых случаев коронавируса. Всего в РФ зарегистрировано 3 983 197 случаев коронавирусной инфекции.