Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Желтый уровень террористической опасности продлили в Курской области на 15 суток – до 22 октября. Об этом губернатор региона Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале.

Он призвал жителей области быть бдительными и сообщать о подозрительных гражданах, оставленных без присмотра предметах и беспилотниках.

Ранее Старовойт сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Гордеевка. В результате атаки украинских войск никто не пострадал. При этом повреждения получили три дома. Он уточнил, что сильнее других разрушен дом жительницы, которая только 5 октября получила компенсацию за погибшую во время обстрела корову.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Желтый уровень террористической опасности продлили в Севастополе до 13 октября

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!