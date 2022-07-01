Аксенов объяснил клубы дыма в районе Крымского моста

16:06
Фото: vk.com/luhonline
Клубы дыма, которые заметили в районе Крымского моста, вызваны учениями правоохранительных органов, а также аварией на самом мосту. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о двух источниках дыма: один виднелся в районе острова Тузла, второй – в месте съезда с моста. Никаких взрывов при этом слышно не было.
"Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП", – пояснил Аксенов.
По его словам, ни полуострову, ни его жителям, ни самому транспортному объекту ничего не угрожает, ситуацию контролируют представителями силовых структур.
Между тем агентство РИА Новости со ссылкой на ФКУ Упрдор "Тамань" сообщило о перекрытии моста из-за ДТП. Движение было ограничено только в сторону Новороссийска. На место прибыли сотрудники ДПС и спасатели.
В середине июня генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что целью номер один для поражения станет Крымский мост после того, как украинские войска получат соответствующее вооружение из США и Европы.
Комментируя данное заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами, которые принимают российские военные.
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