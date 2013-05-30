Башенный кран в Домодедово упал по вине крановщика

Стали известны подробности падения крана в Подмосковном Домодедово. В ходе проверки было установлено, что 69-летний гражданин Беларуси в свой выходной день самовольно завел кран "КБН-504", находящийся на ремонте, и во время движения кран опрокинулся.

В результате крановщик от полученных травм скончался на месте. Об этом М24.ru рассказал источник в следственных органах региона.



Напомним, что ЧП произошло 29 мая в 16.40 в подмосковном Домодедово на улице Текстильщиков на территории строящегося дома 31.

Следственный отдел Следственного комитета по Домодедово проводит проверку по факту гибели крановщика, по результатам которой будет принято решение.