30 мая 2013, 08:56Происшествия
Башенный кран в Домодедово упал по вине крановщика
Стали известны подробности падения крана в Подмосковном Домодедово. В ходе проверки было установлено, что 69-летний гражданин Беларуси в свой выходной день самовольно завел кран "КБН-504", находящийся на ремонте, и во время движения кран опрокинулся.
В результате крановщик от полученных травм скончался на месте. Об этом М24.ru рассказал источник в следственных органах региона.
Напомним, что ЧП произошло 29 мая в 16.40 в подмосковном Домодедово на улице Текстильщиков на территории строящегося дома 31.
Следственный отдел Следственного комитета по Домодедово проводит проверку по факту гибели крановщика, по результатам которой будет принято решение.