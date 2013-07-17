Форма поиска по сайту

Новости

Новости

17 июля 2013, 23:35

Происшествия

Скрипач Большого театра погиб, упав в оркестровую яму

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту смерти сотрудника ФГУК "Государственный академический Большой театр России" скрипача Виктора Седова.

Как сообщили в ведомстве, 16 июля Седов зашел в неосвещенное помещение "оркестровой ямы" и упал вниз с высоты примерно 6 метров.

Через некоторое время сотрудник Большого театра при плановом противопожарном обходе здания обнаружил скрипача лежащим на бетонном полу в бессознательном состоянии.

Пострадавший был доставлен в отделение реанимации НИИ Склифосовского, но 17 июля скончался.

