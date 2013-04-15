15 апреля 2013, 12:15Экология
На заводе в Электростали дезактивируют радиоактивные источники
Специалисты приступили к дезактивации территории на заводе в подмосковной Электростали, где на прошлой неделе были обнаружены радиоактивные источники, сообщает телеканал "Москва 24".
Всего на полигон для утилизации вывезено 14 болванок, в том числе два источника ионизирующего излучения. Радиационный фон в жилом секторе в норме, угрозы населению нет.
Госпитализированные сотрудники предприятия обследованы и уже отпущены домой.
Напомним, ОАО "Электростальский завод тяжелого машиностроения" был оцеплен в связи с обнаружением источника радиации. По предварительным данным, "фонящий" материал попал в печь для переплавки.