Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 апреля 2013, 12:15

Экология

На заводе в Электростали дезактивируют радиоактивные источники

Специалисты приступили к дезактивации территории на заводе в подмосковной Электростали, где на прошлой неделе были обнаружены радиоактивные источники, сообщает телеканал "Москва 24".

Всего на полигон для утилизации вывезено 14 болванок, в том числе два источника ионизирующего излучения. Радиационный фон в жилом секторе в норме, угрозы населению нет.

Госпитализированные сотрудники предприятия обследованы и уже отпущены домой.

Напомним, ОАО "Электростальский завод тяжелого машиностроения" был оцеплен в связи с обнаружением источника радиации. По предварительным данным, "фонящий" материал попал в печь для переплавки.

радиация завод Электросталь чп мо излучение

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика