На заводе в Электростали дезактивируют радиоактивные источники

Специалисты приступили к дезактивации территории на заводе в подмосковной Электростали, где на прошлой неделе были обнаружены радиоактивные источники, сообщает телеканал "Москва 24".

Всего на полигон для утилизации вывезено 14 болванок, в том числе два источника ионизирующего излучения. Радиационный фон в жилом секторе в норме, угрозы населению нет.

Госпитализированные сотрудники предприятия обследованы и уже отпущены домой.

Напомним, ОАО "Электростальский завод тяжелого машиностроения" был оцеплен в связи с обнаружением источника радиации. По предварительным данным, "фонящий" материал попал в печь для переплавки.