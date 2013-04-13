Форма поиска по сайту

13 апреля 2013, 21:50

Экология

Радиоактивные материалы вывезены с территории завода в Электростали

Радиоактивные материалы, обнаруженные накануне на заводе тяжелого машиностроения в подмосковной Электростали, вывезены на специальный полигон для утилизации.

Как сообщает МЧС по МО, обстановка под контролем. Радиационный фон в жилом секторе в норме. Угрозы населению нет.

Напомним, накануне ОАО "Электростальский завод тяжелого машиностроения" был оцеплен в связи с обнаружением источника радиации. По предварительным данным, "фонящий" материал попал в печь для переплавки.

