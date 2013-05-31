В Москве пройдет выставка, посвященная охране труда

С 5 по 7 июня в Москве пройдет выставка "Охрана труда в Москве-2013". В рамках выставки состоятся семинары, награждение победителей городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда и вручение "Сертификатов доверия работодателю".



"Мероприятия выставки ориентированы на выявление перспективных инновационных разработок в области охраны труда, пропаганду здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах", – сообщает информационный центр правительства Москвы.

Выставка будет проходить в экспоцентре на Краснопресненской набережной, 14.